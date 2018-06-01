Париж, 1 июня, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Правая французская партия «Национальный фронт», которую возглавляет Марин Ле Пен, сменил свое название на «Национальный союз» (Rassemblement national). Об этом сегодня, 1 июня, сообщает BFMTV.

ИА Красная Весна Сорванный агитационный плакат Марин Ле Пен, Франция

В процедуре голосования по смене названия приняли участие 53% членов партии. За то чтобы партия носила менее воинственное название «Национальный союз» проголосовали 80,81% участников.

Сама Ле Пен назвала смену названия партии «историческим моментом» и заявила, что «нужно закрыть великолепную главу, прежде чем открыть новую».

Бывший глава «Национального фронта» и отец Ле Пен Жан-Мари Ле Пен, у которого весьма непростые отношения с дочерью, назвал переименование «предательством». 89-летний политик заявил, что переименование — это «самый тяжёлый удар, который когда-либо получал «Национальный фронт».

Напомним, проиграв во втором туре президентские выборы во Франции, Ле Пен заявила, что «Национальному фронту» нужны серьезные преобразования, в том числе смена названия. С помощью этих преобразования Ле Пен рассчитывает победить на следующих президентских выборах.