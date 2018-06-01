Милуоки, США, 1 июня, 2018, 22:48 — ИА Регнум. Компания Harley-Davidson сделала заявление о «значительном ущербе», который ей нанесут как пошлины на ввоз в США стали и алюминия, так и ответные пошлины ЕС на ввоз мотоциклов, 1 июня передает агентство Reuters.

Brian Snelson Harley-Davidson

Согласно заявлению компании, тарифы на сталь и алюминий могут увеличить расходы компании на $15−20 млн, а «карательный ответный тариф» ЕС приведет к еще большим убыткам — за рубежом продается 43% «харлеев».

Отмечается, что после вступления в должность в 2017 году президент США Дональд Трамп обещал «сделать Harley великим снова».

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