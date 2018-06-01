Киев, 1 июня, 2018, 22:34 — ИА Регнум. У Украины нет средств, чтобы поднять минимальную зарплату до 160 долларов, заявил сегодня, 1 июня, министр финансов страны Александр Данилюк в эфире радиостанции «Новое время».

Torange.biz

Несмотря на обещания министра социальной политики Андрея Ревы, данные им в конце 2017 года, бюджет на текущий год не предусматривает повышения минимальной зарплаты до 160 долларов, заявил министр.

«Сейчас показатели выполнения бюджета не дают возможностей для того, чтобы реализовать увеличение минимальной зарплаты (до 160 долларов — ред.), потому что для этого необходимо существенное перевыполнение доходной части бюджета», — пояснил Данилюк.

Напомним, что в связи с невыполнением Украиной условий Международного валютного фонда страна может не получить кредит, что приведет к еще большему падению украинской экономики. От Украины требуют поднять цены на газ для населения, а также создать Высший антикоррупционный суд.

Читайте также: Гройсман: Министр финансов подрывает доверие к Украине