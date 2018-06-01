Ташкент, 1 июня, 2018, 22:33 — ИА Регнум. В Ташкенте планируют построить трехуровневую транспортную развязку на Ахангаранском шоссе, в проект которой входит строительство автомобильной дороги до Чимгана, сообщили 1 июня в пресс-службе президента Узбекистана.

Press-service.uz Проект развязки и автомагистрали

1 июня глава республики Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом трехуровневой развязки. Рядом с развязкой планируется построить отдельную дорогу для перегона самолетов из нового аэропорта до центра технического обслуживания. Проект планируется реализовать до августа 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня генеральный директор российского конструкторского бюро «Стрелка» встретился с Шавкатом Мирзиёевым и представил ему проект обновления общественного пространства Ташкента.