Вашингтон, 1 июня, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре все-таки состоится, 1 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын и Дональд Трамп

«Я думаю, что это может оказаться очень успешным процессом в конечном итоге», — заявил Трамп после переговоров с делегатом Северной Кореи Ким Ён Чолем, передавшим американскому президенту долгожданное письмо от Ким Чен Ына.

Как сообщало ИА REGNUM, планы по проведению переговоров между Трампом и Кимом в Сингапуре 12 июня ранее уже срывались — в середине мая президент США был оскорблен «агрессивными заявлениями» МИД Северной Кореи.

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