Ереван, 1 июня, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Администрация правительства Армении раздута, а расходы нелогичны и необоснованны. Об этом сегодня, 1 июня, заявил руководитель администрации премьер-министра Эдуард Агаджанян.

gov.am Здание правительства Армении

«Наши предварительные наблюдения показывают, что за эти годы штат администрации правительства был раздут, было много нелогичных и неоправданных расходов — речь идет о служебных автомобилях, талонах на дизтопливо, которые действительно были нелогичны, и вас скоро об этом проинформируют», — сказал Агаджанян.

Он заверил, что нынешнее правительство будет действовать более эффективно.

«Количество транспортных средств, находящихся в распоряжении администрации правительства, на данный момент составляет около 110. Речь не идет об автомобилях, находящихся в распоряжении других ведомств. По нашим предварительным расчетам, число транспортных средств подлежит сокращению порядка на 30 процентов», — отметил он.

По словам Агаджаняна, количество топлива, еженедельно предоставляемого для руководителей отделов и ведомств, также чрезмерно и должно быть сокращено. По его словам, каждому из упомянутых чиновников в неделю предоставляется 300 литров топлива.

Примечательно, что самого Агаджаняна обслуживает представительский автомобиль Mercedes S-класса.