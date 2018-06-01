Вашингтон, 1 июня, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Министр торговли США Уилбур Росс вылетает в Китай для урегулирования торговых споров между Пекином и Вашингтоном, 1 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Напомним, после переговоров между представителями Китая и США в Вашингтоне в середине мая, на которых было объявлено о конце торговой войны, вопрос «завис в воздухе» — окончательное соглашение так и не было подписано.

Вместо этого началась новая торговая война — между США и их «союзниками». Причем не без прямого участия минторга США — именно Росс 31 мая объявил об окончании «заморозки» американских тарифов на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики.

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