Москва, 1 июня, 2018, 21:37 — ИА Регнум. 3 июня в 19:00 на Красной площади в павильоне «Исторического общества» состоится премьерный показ документального фильма «Исмаил и его люди». Режиссер и автор сценария Евгений Кожокин— проректор МГИМО по научной работе, операторы Николай Домрин, Альберт Саргсян, Филипп Мартынов, звукорежиссер Антон Булле, монтаж Екатерина Лунина и Александр Басов-Яновский.

Исмаил Гаспринский. 1914

Фильм о зачарованности историей, о вечности, проступающей в повседневности, об обычных необычных людях из числа крымских татар, о великом учителе, просветителе, писателе Исмаиле Гаспринском. Он искал путь к состоянию внутренней национальной гармонии. Его мысли, его ощущения продолжают свою жизнь и сегодня. Его наследие с любовью и тщательностью изучают публицист, ювелир, директор его дома-музея в Бахчисарае, преподаватель Инженерно-педагогического университета в Симферополе. Артефакты прошлого хранит в спонтанном, частном музее высокий старик из Старого Крыма. Крестьянин из селения вблизи Кара-Дага не читал Гаспринского, но неведомыми путями его мысли звучат в его незамысловатых рассказах о жизни.

Дома крымских татар всегда узнаваемы, как и их украшения, как и их музыка, как их ислам. Есть хранители особенностей традиционного для этого народа ислама. Традиционный и в то же время открытый для светской жизни и для нерелигиозного просвещения ислам исповедовал и сам Исмаил Гаспринский