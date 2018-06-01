Ташкент, 1 июня, 2018, 21:46 — ИА Регнум. В Узбекистане координацией программ по рациональному использованию продуктов Аральского моря может заняться ассоциация добытчиков и переработчиков цист артемии (вид ракообразных) Арала, сообщает 1 июня издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующий проект постановления кабинета министров республики.

Поленов. Мертвое море

Планируется, что ассоциация займется комплексной переработкой цист артемии с организацией экспорта готовой продукции, а также разработкой нормативно правовых актов для развития отрасли.

Отметим, артемия — это вид ракообразных из отряда жаброногих. Она обитает в соленой воде. На территории Средней Азии встречается также в озере Тенгиз (Казахстан). Продукты переработки цист артемии используют в качестве корма для рыб.