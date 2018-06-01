Киев, 1 июня, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Дефолт Украины означает поражение Запада в борьбе с Россией, написал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов 1 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Дефолт через 10 дней

Запад не допустит дефолта Украины вне зависимости от результатов переговоров с Международным валютным фондом (МВФ), считает экс-министр.

«Потому что Украина находится на передовой линии геополитической борьбы за передел мира между Западом и Россией. И банкротство Украины означало бы полную дискредитацию европейского выбора Украины и фактическое поражение Запада. Поэтому Запад во всех вариантах найдет деньги для Украины. Обязан найти!» — уверен Суслов.

Напомним, 1 июня правительство Украины получило гневное письмо от Международного валютного фонда, который обвинил Украину в нарушении своих обязательств. Украинские эксперты обсуждают возможные действия страны на случай, если МВФ откажет в выдаче новых кредитов.

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