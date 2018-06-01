Вашингтон, 1 июня, 2018, 21:42 — ИА Регнум. Делегат Северной Кореи Ким Ён Чоль встретился с президентом США Дональдом Трампом, 1 июня передает агентство Reuters.

Курьер с письмом. 1879

В настоящий момент представитель Северной Кореи вошел в Овальный кабинет. Он должен передать Трампу письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая Ким Ён Чоль уже провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Однако точки над «и» по вопросу о встрече Трампа и Кима поставлены не были — все должно прояснить письмо лидера КНДР президенту США.

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