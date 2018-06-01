Санкт-Петербург, 1 июня, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Обновление правительства России путем пересаживания вице-премьеров и небольшой ротации министров не сулит никаких положительных изменений во внутренней российской политике. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал 1 июня в Петербурге на экспертной конференции «Вызовы и возможности первого года новой президентской легислатуры» политолог и политический психолог Александр Конфисахор.

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«То, что один министр пересел на другое кресло, или замминистра стал министром, положения дел не меняет. Система вся сохранилась. Те люди, которые являются проводниками реальной политики, остались прежними <…> Ни одного свежего, нового лица, ни одной свежей мысли», — сказал политолог.

Конфисахор также высказал удивление некими надеждами на позитивные изменения, связанными с возвращением во власть, в роли главы Счетной палаты, бывшего вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина.

«Молиться на Кудрина, повторять, как мантру, что пришел Кудрин и он нас всех спасёт, тоже не приходится, потому что Кудрин — точно такой же человек системы, который чирикает с другой стороны клетки. Поэтому ничего у нас, практически, не изменится», — сказал Конфисахор.

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«Если бы пришли новые люди на ключевые посты, то от нового человека еще можно было бы что-то ожидать. Но в данном случае ожидать каких-то изменений не приходится <…> Неоткуда взяться прорывам. Нет новых людей», — считает политолог.

Александр Конфисахор также подверг критике постулат стабильности как краеугольного камня российской внутренней политики.

«Стабильность — это смерть для любой политической системы. Если ты не движешься вперед, то оказываешься позади других», — заметил политический психолог.

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