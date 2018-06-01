Киев, 1 июня, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Национальный банк Украины запретил операции с использованием новых российских купюр и монет, на которых изображена карта России с Крымом, сказано в постановлении ведомства, опубликованном 1 июня.

Банк России Памятная банкнота номиналом в 100 рублей, посвященная Чемпионату мира по футболу 2018 года (лицевая и оборотная стороны купюры)

Под запретом оказалась также купюра номиналом 2000 рублей, на которой изображен Крымский мост.

Напомним, в 2014 году Всемирный почтовый союз запретил признавать российские марки из серии «Регионы России» с видами Крыма и Севастополя в качестве знаков оплаты для корреспонденции, отправляемой за пределы страны.