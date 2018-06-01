Бишкек, 1 июня, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Правительство Китая намерено предоставить Киргизии безвозмездную помощь на сумму в 450 млн юаней (свыше 4,3 млрд рублей). Соответствующее соглашение подписали сегодня, 1 июня, министр экономики Олег Панкратов и посол КНР Сяо Цинхуа, сообщила пресс-служба минэкономики.

Василий Верещагин. Китаец (Туркестанская серия). 1869-70

Отмечается, что из этих денег 100 млн юаней (около 970 млн рублей) будут направлены на археологический проект «Исследование, консервация, реставрация и музеефикация археологических памятников — городища Кум-Добо, Мынакелди и Бурана».

Большая же часть китайского гранта, а именно 350 млн юаней (около 3,4 млрд рублей), будет потрачена на реконструкцию и реабилитацию автомобильных дорог столицы Киргизии в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкек», направленного на реконструкцию и реабилитацию автомобильных дорог столицы.

ИА REGNUM напоминает, что в начале мая 2018 года правительство Китая предоставило Киргизии грант в размере $32 млн (2 млрд рублей) на реконструкцию ирригационной системы в четырех регионах: в Иссык-Кульской, Баткенской, Таласской и Чуйской областях.

Отметим также, что долг Киргизии по полученным у Китая кредитам превышает $1,7 млрд (свыше 106 млрд рублей по текущему курсу). При этом сумма государственного внешнего долга республики составляет более $3,9 млрд (242 млрд рублей).