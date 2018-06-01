Душанбе, 1 июня, 2018, 20:10 — ИА Регнум. 75-летний юбилей отмечает сегодня, 1 июня, российская 201-я Гатчинская ордена Жукова дважды Краснознаменная военная база, дислоцированная в Таджикистане.

Mil.ru Учения на 201-й российской базе в Таджикистане

В военных гарнизонах соединения, расположенных в городах Душанбе и Бохтар (бывший Курган-Тюбе), проходят торжественные мероприятия в честь годовщины со дня образования.

В честь юбилея 201-й военной базы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Министерства обороны России, издана книга «Легендарный путь от Невы до Пянджа», посвященная истории боевого пути прославленного соединения. В книге детально рассказывается история базы от 1943 года по наши дни.

Так, 201-я стрелковая дивизия была сформирована 1 июня 1943 г. в Тосненском районе Ленинградской области по распоряжению Верховного главнокомандующего на базе бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и отдельных подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота, оборонявших Ленинград с 1941 года.

27 января 1944 года за мужество и массовый героизм, проявленный в боях за освобождение Гатчины, стрелковой дивизии присвоено почетное наименование «Гатчинская». Уже 29 мая 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками, мужество и самоотверженность, проявленные при освобождении Луги, дивизия была награждена орденом Красного Знамени.

Свой второй орден Красного Знамени 201-я Гатчинская Краснознаменная мотострелковая дивизия получила в мае 1985 года за большие заслуги в деле вооруженной защиты Родины, успехи в боевой подготовке и в связи с 40-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.

В боях Великой Отечественной войны личный состав дивизии участвовал до самого ее завершения. После чего дивизия была расквартирована на территории Таджикской ССР. В 1979—1989 гг. дивизия участвовала в боях в Афганистане в составе советских войск. А после — охраняла Нурекскую ГЭС в 1992—1997 гг., когда в Таджикистане шла гражданская война.

201-я мотострелковая дивизия была преобразована в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную близ городов Душанбе и Курган-Тюбе, в октябре 2004 года.

На сегодняшний день 201-я военная база является крупнейшим сухопутным военным соединением России, действующим за ее пределами. В составе базы — мотострелковые, артиллерийские, разведывательные, зенитные, ракетные и другие подразделения. А с сентября 2015 года в состав соединения также вошла авиагруппа, в частности вертолеты Ми-8 и Ми-24. У военного объекта есть два своих полигона — Ляур и Самбули, где регулярно проходит боевая подготовка военнослужащих соединения, а также проводятся учения, в том числе совместные российско-таджикские, и маневры в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

За последние годы на вооружение базы поступила новейшая военная техника: БТР-82А, танки Т-72Б1 и Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», комплексы с беспилотными летательными аппаратами «Тахион», «Застава», «Леер».