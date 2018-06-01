Санкт-Петербург, 27 июля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. На петербургском ПАО Судостроительный завод «Северная верфь» подписан приемный акт государственных испытаний новейшего фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (проект 22 350). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Mil.ru Фрегат «Адмирал Горшков»

28 июля, накануне Дня ВМФ, фрегат войдет в состав Военно-морского флота России. Напомним, государственные испытания корабля проходили на Северном флоте, где ему и предстоит служить.

В 2016 году эксперты американского Института изучения морского потенциала России рассказали о том, какое оружие ВМФ России они считают наиболее опасным. В список вошли подводные лодки «Ясень», фрегаты проекта 22 350 «Адмирал Горшков», а также ракеты «Циркон» и «Калибр».

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Фрегаты проекта 22 350 — корабли длиннополубачной конструкции, со сплошной надстройкой, которая минимизирует физические поля корабля. Благодаря такой архитектуре и использованию композитных материалов снижена поверхность рассеивания, что резко уменьшает радиолокационную и оптическую заметность корабля, делает его «невидимкой» в море.

Фрегаты проекта 22 350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне, уничтожения надводных кораблей и подводных лодок противника, противодействия средствам воздушного нападения. Они способны действовать как самостоятельно, так и в составе соединения.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» является головным кораблем проекта 22 350, разработанного Северным проектно-конструкторским бюро. Основные характеристики фрегатов проекта 22 350: водоизмещение — 5000 тонн, длина — 135 м, ширина — 16 м, максимальная скорость — 29 узлов, дальность плавания — 4500 миль, автономность — 30 суток, экипаж — от 170 до 210 человек.

Кроме 130-мм артиллерийской установки А-192 и торпедного вооружения, такие корабли оснащены крылатыми ракетами типа «Оникс» и «Калибр-НКЭ», а также ракетным комплексом ПВО «Полимент-Редут». Корабли несут на своем борту противолодочный комплекс «Пакет-НК», противолодочный вертолет Ка-27.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2025 года Военно-морской флот России получит от «Северной верфи» шесть новейших фрегатов типа «Адмирал Горшков», после чего планируется осуществить модернизацию фрегатов этого проекта.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» и последующие фрегаты серии — «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал флота Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков», которые также строятся в Петербурге, станут самыми современными кораблями ВМФ России в своем классе.