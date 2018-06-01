Бишкек, 1 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Правительства Киргизии и Китая подписали соглашение о технико-экономической помощи, в рамках которого КНР безвозмездно предоставит 350 млн юаней ($5,45 млн) на развитие улично-дорожной сети Бишкека, сообщает 1 июня агентство «КирТАГ».

Junjiewu99 Китайские инвестиции

Страны также подписали соглашение о технико-экономическом сотрудничестве в области исследования, консервации, реставрации и музеефикации археологических памятников, в рамках которого Китай выделит 100 юаней ($1,56).

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы Китай значительно нарастил инвестиционную активность в Киргизии. В настоящее время доля вложений КНР составляет 37% от общего объема инвестиций в республику, что является самым большим показателем.