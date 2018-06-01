Санкт-Петербург, 1 июня, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Основным настроением в обществе после начала нового президентского срока Владимира Путина и формирования нового российского правительства стало сочетание надежды и разочарования. Такое мнение высказал 1 июня в Петербурге на экспертной конференции «Вызовы и возможности первого года новой президентской легислатуры» политолог Юрий Светов, передает корреспондент ИА REGNUM.

NVO Дом Правительства РФ

Как отметил Светов, основные ожидания после завершения президентской кампании были связаны с процессом создания нового кабинета. При этом, помимо разумной преемственности, можно было ожидать и обновления.

«Определенное обновление правительства произошло, но разочарование связано с фигурой премьера», — сказал Светов. Он признал заслуги Дмитрия Медведева в сохранении определенной социально-экономической стабильности в РФ в предшествующие шесть лет и в том, что удалось избежать наиболее острых угроз кризиса. «Но способность его к какому-то прорыву у меня вызывает большие сомнения», — отметил политолог.

Но гораздо большим разочарованием стали изменения в персональном составе правительства.

Прежде всего, тот факт, что во главе Министерства науки и высшего образования встал экс-глава расформированного ФАНО Михаил Котюков, «который вызывал изжогу у академического сообщества», по словам Светова.

Читайте также: ФАНО сожрало науку в РФ — Борис Кагарлицкий о назначении Михаила Котюкова

Также к числу знаковых решений Юрий Светов отнес назначение Виталия Мутко вице-премьером, пусть и с другим составом полномочий, чем в прежнем кабинете, и сохранение Владимира Мединского во главе Минкультуры. Причем это было сделано вопреки не внешнему давлению, как пытались представить, а вопреки общественному мнению внутри страны.

«Человек, который помог опозориться нашей стране, помог победу на Олимпиаде превратить в поражение и унижение, — он не должен быть у власти. Но руководство страны решает иначе», — сказал Светов.

«Здесь речь идет не столько об эффективности, сколько о репутации <…> Определенное разочарование в обществе на старте этого движения присутствует», — добавил эксперт.

Говоря о перспективах выполнения нового майского указа президента РФ, Юрий Светов заявил о больших сомнениях в отношении того, где будут найдены необходимые деньги для борьбы с бедностью. Наученные горьким опытом, граждане страны не исключают, что чиновники попытаются имитировать выполнение воли президента.

«Опасения у людей, что эти деньги будут найдены за счет увеличения нагрузок, совмещения должностей и прочих фокусов», — сказал политолог.

Юрий Светов также отметил, что из ранее аполитичной части российского общества постепенно выходят новые запросы, новые требования. «Именно оттуда надо ожидать больше претензий к власти, больше критики в ее адрес», — предположил эксперт.

Он также уверен, что в обществе уже сформировано ожидание цивилизованного выхода России из сирийского и украинского кризиса. «Есть общественный запрос, чтобы мы из этой ситуации вышли. Я не знаю, как это произойдет, но в этом году определенные шаги в этом отношении должны быть сделаны», — заявил Юрий Светов.