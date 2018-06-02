Брюссель, 2 июня, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Как европейцам удалось нанести ответный удар Америке в виртуальном пространстве, отплатив американцам той же монетой экстерриториальности принятого закона, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Внезапная Клинтон

Война Трампа с Евросоюзом накрыла и виртуальное пространство. Новый закон, защищающий данные европейских пользователей, стал камнем преткновения, обрушившим трансляцию многих крупных американских информационных агентств на Европу. На очереди знаменитая платформа Facebook.

Европейский Общий регламент по защите данных (GDPR), вступивший в силу в конце мая, обещает стать причиной серьезного пересмотра отношений как в области новостной информации, так и социальных сетей. Ведь направленный на защиту личных данных пользователей, этот регламент должен резко изменить ставшую привычной систему скрытого сбора информации. А ведь на ней выстроены такие крупные реалии современности, как контекстная реклама, интернет-продажи и даже избирательные кампании.

Не по этой ли причине Хиллари Клинтон заявила в интервью, что с удовольствием возглавила бы Facebook, самую крупную новостную платформу в мире? Тот, кто владеет новостями в современных условиях, найдет как победить всех соперников. Возможно, что победу Трампа над глобалистами еще рано праздновать.

Читайте статью Почему Хиллари Клинтон хочет возглавить Facebook и другие публикации Станислава Стремидловского о политике Евросоюза.