Ереван, 1 июня, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Основной целью деятельности правительства Армении является закрепление достижений мирной революции апреля — мая 2018 года в качестве основы для общественных и национальных отношений и осуществление идеалов революции в качестве постоянной политической действительности. Об этом говорится в программе нового правительства Армении, которая сегодня, 1 июня, была одобрена на заседании кабинета министров и была отправлена в парламент на обсуждение и утверждение.

Photolure Парламентские выборы в Армении

Согласно официальному сайту премьер-министра Армении, основные вехи деятельности правительства — формирование власти исключительно путем свободного волеизъявления народа, верховенство права, равенство перед законом, национальное единение, гражданская солидарность, обеспечение внешней и внутренней безопасности страны, повышение безопасности Армении и Нагорного Карабаха, общественный отказ от коррупции, разделение политики и бизнеса и так далее.

В программе правительства отражена подготовка к внеочередным парламентским выборам. Обоснованием тому является постулат о том, что Национальное собрание Армении шестого созыва не отражает реальный настрой населения Армении, реальный баланс сил, что делает обязательным проведения внеочередных парламентских выборов.

Правительство отмечает важность проведения свободных, прозрачных, демократических внеочередных парламентских выборов. Для неоспоримости результатов выборов необходимо до этого существенно реформировать Избирательный кодекс Армении и избирательную систему.

В частности, необходимо отказаться от рейтинговой избирательной системы, перейти к полноценной пропорциональной системе, сформировать новые списки избирателей на основе реальных данных об избирателях, которые в дальнейшем будут восполняться естественным ходом. Проведение внеочередных парламентских выборов необходимо организовать максимум в течение года.

Правительство Армении предлагает председателю Национального собрания Армении созвать 7 июня в 11:00 внеочередное заседание парламента. В повестке будет обсуждение программы правительства Армении.

Большинство в парламенте всё ещё принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении. Однако республиканцы не стремятся к внеочередным парламентским выборам и заявляют, что, скорее всего, одобрят программу правительства. Если программа не будет утверждена, то согласно Конституции парламент будет распущен и пройдут внеочередные парламентские выборы.