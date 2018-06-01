Астана, 1 июня, 2018, 19:54 — ИА Регнум. «Банк Астаны» продляет временные ограничения на оказание некоторых банковских услуг с 1 июня по 31 августа 2018 года, сообщили 31 мая в пресс-службе финансовой организации.

ИА REGNUM Национальный банк Казахстана

В банке отметили, что специалисты принимают все меры для стабилизации сложившейся ситуации. В будущем банк намерен подать заявление на возврат лицензии на прием депозитов и открытие счетов физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Национальный банк Казахстана приостановил лицензию «Банка Астаны» на прием депозитов и открытие счетов по причине нарушения банковского законодательства. В течение года банк более трех раз ненадлежащим образом исполнил свои договорные обязательства.

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