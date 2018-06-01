Киев, 1 июня, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко, который, по всей видимости, так и не смог смириться с фактом запуска моста в Крым через Керченский пролив, заявил, что его страна построит мост через реку Дунай. Такое заявление Порошенко сделал сегодня, 1 июня, выступая на церемонии открытия мостового перехода на трассе «Одесса — Рени» в Одесской области.

Порошенко

«Сегодня у нас есть несколько мест для строительства моста через Дунай, мы начинаем разработку необходимой документации и согласование с нашими румынскими и болгарскими партнёрами», — сказа Порошенко.

Он также подчеркнул, что открытие моста в Одесской области является «чрезвычайно важным событием» для развития дороги «Одесса — Рени», а также дорожного строительства на Украине в целом.

Стоит отметить, что открытый Порошенко мостовой переход — довольно небольшое инженерное сооружение с двумя полосами движения. Мостостроение на Украине находится в крайне плачевном состоянии. К примеру, внушительный мост через реку Днепр в Запорожье, который начали строить в начале 2000-х годов, до сих пор не достроен и перспективы завершения этого проекта не просматриваются.