Москва, 1 июня, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 7 июня посетит Москву, где состоятся его переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по двусторонним отношениям и урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин, передает ТАСС.

«Предполагается обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина в Сочи 14 мая», — сказал он.

«Состоится обмен мнениями по вопросам нагорно-карабахского урегулирования», — добавил Кожин.