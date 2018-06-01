Астана, 1 июня, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В Министерстве обороны Казахстана напомнили правила использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые регламентированы законом «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», сообщили 1 июня в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные Казахстана

Использование беспилотников также прописано в постановлении правительства «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники по воздушным судам-нарушителям воздушного пространства Республики Казахстан».

В министерстве отметили, что владельцы дронов должны обращаться в уполномоченные органы гражданской авиации для постановки БПЛА на учет. Кроме этого, в период охранных мероприятий полеты беспилотников должны согласовываться с органами национальной безопасности Службы государственной охраны.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 года в Казахстане работает десять почтовых дронов, которые за шесть месяцев доставили полторы тонны грузов в 30 отдаленных населенных пунктов.