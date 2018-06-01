Ташкент, 1 июня, 2018, 18:53 — ИА Регнум. По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в республике будет создана книга-альбом, посвященная вкладу народа в победу в Великой Отечественной войне, сообщает 1 июня «Газета.uz».

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В документе отмечается, что в Узбекистане отсутствует целостная научно-историческая книга, отражающая трудности, пережитые узбеками во время Великой Отечественной войны. Планируется, что книга будет издана в 2020 году, к 75-й годовщине Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане осталось 1144 ветерана Великой Отечественной войны. Всего в боевых действиях приняли участие более 1,5 тыс. жителей УзССР. На фронте погибли более 500 тыс. человек и еще 133 тыс. пропали без вести.