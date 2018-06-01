Пекин, 1 июня, 2018, 18:28 — ИА Регнум. В интернете появилось видео испытаний Китаем массированного применения малоразмерных надводных беспилотных аппаратов. 56 беспилотников отрабатывали действия в группе. Группа постоянно делала перестроения, меняла рисунок и обходила встречные корабли. В конце показа аппараты выстроились контуром авианосца. Испытания проходили в Южно-Китайском море рядом с архипелагом Ваньшань.

Грук Андрей ИА Красная Весна Матрос ВМС КНР

По мнению ряда экспертов, пока не понятно, как управлялась эта группа: с идущего вместе с ними катера либо один беспилотник был главным. С точки зрения надежности управления, конечно же, должно быть несколько управляющих центров, либо, еще лучше, это должно быть построено как нейросеть компьютеров, т. к. каждый аппарат оснащен компьютером.

Вряд ли управление группой аппаратов идет с помощью спутника, т. к. этот сигнал легко заглушить. Скорее всего, есть канал связи между беспилотниками. Они постоянно обмениваются информацией, передают ее друг другу, командному центру, который может быть как на одном из беспилотников, так и вне его. Например, на каком-нибудь подводном, надводном или воздушном аппарате, который находится вне прямой видимости с группой.

С точки зрения боевого применения Китаем технологии «Рой» для группы надводных беспилотных аппаратов, то, как вариант, она может быть доведена до уровня использования против американских авианосных групп.

В данном случае главная задача — это организовать одновременную атаку такого количества беспилотников, несущих боевые заряды, чтобы системы защиты не смогли уничтожить все аппараты, т. е. превысить критическую массу по количеству целей. А поразить их будет сложно, так как они мелкие, высокоманёвренные, и моментально реагируют на ситуацию.

Как развитие технологии, со временем речь может идти и о подводном «Рое».

В начале мая в Китае уже был установлен мировой рекорд по числу БПЛА, одновременно находившихся в воздухе. В световом шоу принимали участие 1374 дрона. Шоу длилось 13 минут. Дроны складывали слова и фигуры.

В открытых источниках пока нет информации о подобных работах в России и США.