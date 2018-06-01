Москва, 1 июня, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Джузеппе Конте со вступлением в должность председателя совета министров Италии. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать развитию конструктивного российско-итальянского сотрудничества в различных сферах, а также эффективного взаимодействия в решении ключевых региональных и международных проблем», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Президент России также выразил уверенность, что развитие российско-итальянских отношений отвечает интересам народов Италии и России, отношения между которыми основываются на традициях дружбы и взаимного уважения.

Напомним, в Италии с момента парламентских выборов прошло уже более трёх месяцев, но правительство так и не было сформировано, так как набравшие большинство голосов на выборах политические силы никак не могут договориться.

При этом мандат на формирование правительства президент Италии Серджо Маттарелла выдал Конте ещё 23 мая, но 27 мая Конте заявил, что не сможет его выполнить из-за разногласий между политическими силами. Однако вскоре достичь определенных договорённостей все же удалось.