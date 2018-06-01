Новосибирск, 1 июня, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Настоящая летняя погода пришла в Новосибирск в День защиты детей. Воздух в городе 1 июня прогрелся до +27 °C. По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 2 июня ожидается до +26 °C.

Анна Алябьева ИА REGNUM Детей в Новосибирском зоопарке ждали мастер-классы

В такую солнечную погоду горожане оживились — на улицах было многолюдно. Да и мероприятий в День защиты детей было предостаточно.

Анна Алябьева ИА REGNUM День защиты детей в Новосибирском зоопарке

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирский зоопарк

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети веселились от души

Открылся сезон Детской железной дороги. 1 июня проезд для всех был бесплатным, в остальное время — для взрослых 200 рублей, для детей до 10 лет — 100 рублей, для детей до 3 лет — бесплатно. Поезд следует по маршруту: Заельцовский парк — ст. «Спортивная» — Зоопарк (и в обратном порядке) всё лето. Кроме того, на этой железной дороге обучаются более 1 тыс. юных железнодорожников.

Анна Алябьева ИА REGNUM Ст. Спортивная

Анна Алябьева ИА REGNUM Детская железная дорога. Ст. Зоопарк

Анна Алябьева ИА REGNUM Путь к Детской железной дороге

Большой праздник в честь Дня защиты детей прошёл и в Новосибирском зоопарке. С 11:00 до 14:00 часов дети до 16 лет могли пройти на территорию зверинца бесплатно. Мастер-классы, интерактивные площадки, конкурсы, концертная программа — веселиться в зоопарке можно было до вечера.

Анна Алябьева ИА REGNUM Бенгальский тигр

Анна Алябьева ИА REGNUM Кенгуру

В Новосибирской области проживает более 310 тысяч семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Детское население региона составляет более 570 тысяч человек.

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети веселились

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирском зоопарке

Отметим, что ещё накануне, 31 мая, в Новосибирске шли дожди, местами грозы. Погода в мае оказалась испытанием и для горожан, и для аграриев. 28 мая врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников распорядился начать подготовку к введению режима ЧС в сельском хозяйстве из-за непогоды.

Анна Алябьева ИА REGNUM Дети веселились от души

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