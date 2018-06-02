Тверь, 2 июня, 2018, 12:03 — ИА Регнум. XX Волжский крестный ход стартовал на истоке Волги в Тверской области 2 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, участие в торжественном открытии хода приняли губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Виктор, представители Московской патриархии, духовенство Тверской области и других регионов, жители и гости Верхневолжья. В этом году Волжский крестный ход посвящён трём памятным датам: 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Леонид Соломаткин. Крестный ход. 1882

«Волжский крестный ход — древняя традиция тверской земли. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа. Михаил Тверской и Анна Кашинская — прославленные тверские святые, которых почитают во всей России. Они остались в истории примером самоотверженного служения своей земле и народу, воплощением патриотических и семейных ценностей», — отметил Игорь Руденя.

Region.tver.ru Крестный ход

Затем митрополит Тверской и Кашинский Виктор провёл освящение истока Волги. После этого участники крестного хода отправились в путь.

Маршрут XX Волжского крестного хода охватывает территории 24 муниципальных образований Тверской области. Его участники посетят Нило-Столобенскую пустынь, Житенный монастырь в Осташкове, храмы Андреапольского, Ржевского, Калининского, Конаковского, Кашинского и других районов, Твери, Старицы. Кроме того, шествие сделает остановку в Дубне Московской области. Святыни XX Волжского крестного хода — ковчег с частицами мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, икона Михаила Тверского и Анны Кашинской с частицами мощей святых, икона святых Царственных страстотерпцев. Завершится крестный ход в Калязине — 30 июня в Вознесенском соборе города пройдет литургия, а затем торжественное мероприятие у памятника преподобному Макарию Калязинскому и фестиваль светской и духовной музыки, который объединит исполнителей из разных регионов.

Добавим, что к 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской в 2018 году в Тверской области приурочено множество мероприятий в сфере культуры и образования. Центральные торжества в честь знаковой даты пройдут в Твери 5 декабря. На этот день запланировано открытие и освящение Спасо-Преображенского собора, который в настоящее время воссоздаётся в историческом виде. Собор основан Михаилом Тверским в 1285 году.