Тамбов, 1 июня, 2018, 17:28 — ИА Регнум. В администрации Тамбовской области подвели итоги традиционного регионального эпистолярного детского конкурса «Письмо губернатору», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Глава региона Александр Никитин поздравил десятерых победителей.

Илья Репин. Пушкин на лицейском экзамене 8 января 1815 года. 1911

Церемония награждения прошла сегодня, 1 июня, в здании администрации области. Победителей приветствовал глава региона Александр Никитин.

«Наши дети — лучшие. Желаю вам успехов. Понимание будущего, образования, конечно, важно, но я хочу, чтобы вы были достойными гражданами нашей области и страны. То, что вы смогли донести свои мысли до руководства региона, уже о многом говорит», — уверен губернатор.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило 750 писем. Тема была заявлена следующая: «Тамбовщина 2030: взгляд на перспективы региона и моё будущее». Наибольшее количество писем пришло из города Мичуринска и Мичуринского района. Самыми активными участниками конкурса выступили школьники в возрасте от 8 до 16 лет. Письма от ребят приходили как в рукописном, так и в печатном виде, многие с иллюстрациями и фотографиями. В дополнение к некоторым письмам были отправлены интересные поделки: стадион мечты, яблоневый сад будущего, сказочный город, капсула времени и другие. Выставку этих предметов детского творчества организовали в администрации области перед началом торжественной церемонии награждения.

Победителями были признаны десять человек. Они получили возможность пообщаться с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным лично, поделиться своими размышлениями, опытом, задать вопросы и пожать руку. Именно об этом мечтал один из победителей — третьеклассник Ржаксинской СОШ № 2 Кирилл Кузнецов. Мечта мальчика сегодня осуществилась.

Губернатор прочёл и прокомментировал письма каждого победителя.

«Тамбовконцерт» мы сделаем. Акустика будет великолепная. Это я вам обещаю», — ответил он на письмо самой маленькой победительницы, первоклассницы Анны Сиземиной, которая просила организовать в области достойную площадку для выступлений.

Школьница мечтает стать артисткой. На встрече с губернатором присутствовала мама победительницы конкурса, девочка сейчас отдыхает в Артеке.

Благодаря конкурсу «Письмо губернатору», юное поколение тамбовчан не только учится писать грамотные письма, но и размышлять на социально значимые темы, обсуждать видение актуальных вопросов и перспектив своей малой родины и всей страны.

Отметим, что организаторами областного эпистолярного конкурса выступили тамбовский филиал Почты России совместно с администрацией Тамбовской области.