Воронеж, 1 июня, 2018, 17:18 — ИА Регнум. XI архитектурный форум «Зодчество VRN 2018» открылся в Воронеже 1 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В этом году площадкой для его проведения стала территория Воронежского камерного театра.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В Воронеже открылся форум «Зодчество VRN 2018»

Врио заместителя председателя правительства Воронежской области Виталий Шабалатов на церемонии открытия форума отметил, что «Зодчество VRN» является крупнейшим событием в области архитектуры и градостроительства.

«Тема сегодняшнего «Зодчества» актуальна и остра. Это работа общественных организаций с молодыми архитекторами, работа градостроительных советов, участие Союза архитекторов в жизни страны, в формировании позиции градостроительной деятельности. Я уверен, что в ходе работы и дискуссий вы определите основные проблемы, которые препятствуют развитию архитекторов, определите точки роста, выработаете единую стратегию работы. Ведь все мы хотим жить в красивом и уютном городе, от этого зависит качество жизни всего населения», — сказал Виталий Шабалатов.

Заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков, который является и организатором форума, напомнил, что в 2018 году форум вышел на новый виток развития, преодолев десятилетний рубеж.

В программе форума традиционно — многочисленные выставки, лекции, дискуссии, многие из мероприятий открыты для всех желающих. В частности, гости смогут увидеть выставку снимков воронежских фотографов о городской среде, экспозицию детской студии архитектурно-художественного развития «Ступени», выставку графики легендарного советского архитектора Якова Чернихова, а на улице перед театром — оценить проекты молодых архитекторов и студентов, присланные на традиционный смотр-конкурс. В финале фестивального дня организаторы «Зодчества VRN» наградят победителей конкурса.