Астана, 1 июня, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В ходе расширенного заседания политсовета правящей партии Казахстана «Нур Отан» («Свет отечества») обсуждается вопрос реализации пяти социальных инициатив председателя партии, президента республики Нурсултана Назарбаева, сообщает 1 июня «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В рамках заседания также будет рассмотрен вопрос реализации поручений Назарбаева, которые глава государства дал на заседании политического совета партии в ноябре 2017 года. По словам президента, все поручения направлены на укрепление «Нур Отан» в деле модернизации Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Назарбаев представил центральному аппарату партии «Нур Отан» нового первого заместителя председателя Маулена Ашимбаева, который ранее возглавлял один из комитетов парламента республики.