Вашингтон, 1 июня, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп потребовал от Канады снять все торговые ограничения и полностью открыть свои рынки для американской сельскохозяйственной продукции. Соответствующее требование Трамп опубликовал сегодня, 1 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Commons.wikimedia.org Прорыв плотины

«Канада в течение долгого времени плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять торговые барьеры!» — пишет Трамп.

Напомним, с сегодняшнего дня в США вступили в силу заградительные пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что данные пошлины введены без всяких признаков здравого смысла. Также он заявил, что Канада готовит ответные меры против США в связи с введением пошлин. Трюдо назвал эти меры «торговым возмездием».