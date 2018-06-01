Москва, 1 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в результате совместной работы России и ОПЕК удалось стабилизировать мировой рынок углеводородов. Об этом российский лидер заявил сегодня, 1 июня, на встрече с наследным принцем Аб-Даби (эмират в составе ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Наши совместные усилия, включая наших друзей из Саудовской Аравии и вообще ОПЕК в целом, принесли хорошие результаты для стабилизации на рынке углеводородов», — сказал президент России.

Напомним, в начале 2017 года практически все нефтедобывающие страны, за исключением США, смогли договориться о координации уровня добычи черного золота для стабилизации мировых цен на нефть. Соглашение получило название ОПЕК+, так как в нем участвовали все страны ОПЕК, а также нефтедобывающие страны, не входящие в картель, такие как Россия.

В рамках соглашения страны скорректировали свой уровень добычи нефти в сторону понижения и тем самым добились роста цен на черное золото.