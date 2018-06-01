Москва, 1 июня, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Россия стоит перед множеством проблем в определении своей информационной политики, однако чисто технические задачи составляют незначительную долю тех вызовов, с которыми сталкивается российское общество. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 июня заявил шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик на круглом столе «Информационный суверенитет и диктатура интернет-монополий».

Рене Магритт. Будущее. 1936

«Есть два уровня проблемы. Первый уровень — это просто технические средства. Есть информационные агентства, СМИ, поисковики. Есть ещё более технический уровень проблемы: проблема серверов, железа, что на нём находится и где они находятся. Естественно, что в России должны быть свои серверные поля, где будут храниться все базы данных, личные данные, видео и так далее», — заявил Баранчик.

Отдельный вопрос ставит проблема агрегаторов и поисковых машин, которые выполняют свои функции весьма специфически.

«Google — машина по промывке мозгов. В России таких машин нет — ни «Яндекс», ни Mail эти функции не выполняют. Мы сейчас действительно зависим от Google и Youtube, которые, действительно, могут по своему желанию выключить любой видеоконтент, чтобы он полностью исчез из сети. Что, естественно, нас смущает — у нас разные системы ценностей, идеологии, разные задачи в этом мире. Естественно, что необходимо своё — отечественное и родное», — подчеркнул он.

Однако гораздо большое принципиальное значение не только для информационной, но и общегосударственной политики в России имеет задача поиска надёжный идеологических ориентиров, подчеркнул Баранчик.

«Идеология — иммунная система нашего государства. В каком виде она сейчас пребывает? Мы, по сути, лечим наш государственный механизм и общественное мнение очень сильнодействующими антибиотиками, и они постоянно усиливаются. Но ведь наступает предел возможностей организма. Есть совершенно другие методики работы, более рассредоточенные и тонкие», — отметил он.

В настоящее время уже сделан первый шаг, когда президент России Владимир Путин заявил о том, что идеологией России служит патриотизм. Это первый шаг необходимый, но это решение лишь в самом общем первом приближении, отметил Баранчик.

«Понятно, что либералы понимают патриотизм по-своему, коммунисты по-своему, национал-патриоты по-своему. Патриотизм не решает главную проблему — что возникает определённая битва идей о том, как кто хочет видеть будущее России», — считает он.

По его словам, в настоящее время определённого ответа на такой вопрос просто не существует. Даже коммунистическая идеология, казалось бы, до сих пор вызывающая симпатию у многих граждан России, совершенно неработоспособна в качестве альтернативы в современных условиях, когда общество переняло множество привычек западного образа жизни.

«Вернуться в прошлое нельзя. Но что же делать на будущее? Вот именно об этом и должен сейчас вестись диалог в обществе», — добавил Баранчик.

1 июня в пресс-центре проходит круглый стол «Информационный суверенитет и диктатура интернет-монополий» по итогам Экспертной встречи, проведённой Изборским клубом и ИА REGNUM. Эксперты обсудили пути выхода из тупиков информационной монополизации и глобализации, а также возможности российского государства для защиты своего суверенитета и исправления сложившегося дисбаланса в сфере информации.