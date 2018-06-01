Нальчик, 1 июня, 2018, 16:55 — ИА Регнум. Центральный Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Бум-Банка» из Кабардино-Балкарии. Приказ об этом опубликован 1 июня. Причиной таких мер, принятых ЦБ РФ, стали нарушения, допущенные руководством кредитной организации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЦБ РФ.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Так, «Бум-Банк» использовал рискованную бизнес-модель, ориентируясь преимущественно на кредитование физических лиц. По информации Центробанка, это привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества.

Установлены также нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Во втором полугодии 2017 года банк проводил сомнительные транзитные операции.

«Банк России неоднократно применял в отношении «Бум-Банка» меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения на привлечение вкладов населения», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ РФ.

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При этом, как сообщили в ведомстве, руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности, вследствие чего Банк России принял решение о выводе «Бум-Банка» с рынка банковских услуг.

Стоит отметить, что кредитная организация занимала 380 место в банковской системе Российской Федерации. Банк являлся участником системы страхования вкладов. В настоящее время назначена временная администрация, которая будет исполнять его обязательства перед вкладчиками.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Алжан» (г. Махачкала). В феврале 2018 года крупные сделки, проведенные банком, привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.