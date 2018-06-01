Чебоксары, 1 июня, 2018, 16:54 — ИА Регнум. 100-летнее здание на Красной площади в столице Чувашии, которое является объектом культурного наследия и выставлялось на продажу, хотят вернуть в прогнозный план приватизации. Соответствующий проект разработал минюст республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Аукцион за недоимки. Василий Максимов. 1881-1882

Речь идёт о трёхэтажном здании, расположенном в Чебоксарах по адресу Красная площадь, 3. Общая площадь объекта составляет 1697 кв. метров. Данный объект — с обременением: он состоит в едином государственном реестре памятников истории и культуры народов России как объект культурного наследия регионального значения «Каменный двухэтажный дом с подвалом». Здание было построено в 1917 году и подлежит государственной охране. В настоящее время здесь расположен институт усовершенствования врачей и кафе.

Здание уже выставляли на продажу, стоимость была оценена в 55 млн рублей. Однако затем минюст передумал и в ноябре 2017 года разработал проект постановления об исключении объекта из прогнозного плана приватизации, предлагая использовать объект «для государственных нужд».

Теперь министерство отыгрывает назад, предлагая вернуть объект в прогнозный план приватизации. Напомним, что ранее минюст передумал продавать ГУП «Чувашавтотранс», где введена процедура наблюдения.

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