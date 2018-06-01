Ярославль, 1 июня, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Больше половины демонтированной в зоне ЮНЕСКО тротуарной серой плитки до сих пор находится на складах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Замена плитки

В прошлом году в центре Ярославля меняли серую тротуарную плитку на красную. На эти нужды потратили более 100 млн рублей из средств, выделенных правительством Москвы. Корреспондент ИА REGNUM получил ответ из мэрии — куда делась старая плитка.

По официальным данным, летом 2017 года было демонтировано 442 тысячи 446 штук плитки. Вся она была отправлена на хранение в Ярославское муниципальное предприятие «Городское спецавтохозяйство». Планировалось, что плитку будут давать всем желающим, в первую очередь больницам, школам, детским садам.

Мэрия Ярославля сообщила, что в 2017 году было выдано 144 743 штук плитки. А именно:

— Капитал-строй — 3324 шт. — благоустройство улицы Терешковой;

— МУП «Дирекция городских парков» — 8450 шт.;

— Парк Победы — 39 932 шт.;

— Администрация Заволжского района — 554 шт., укладывал плитку на улице Дачная;

— ООО Стальстроймонтаж — 240 шт. — Московский проспект д.1А;

— МУП «Городское кладбище» — 8458 шт.;

— ООО ДСУ-Вологда — 1211 шт. улица Труфанова, укладка пешеходных дорожек;

— Управление вневедомственной охраны — 7692 шт.;

— АО «Центр» — 9611 шт. — Центральный рынок;

— Центр гражданской защиты — 4685 шт. — поисково-спасательная служба на ул. Карла Либкнехта;

— ООО ДСУ-Вологда — 768 шт. — улица Некрасова, укладка тротуаров;

— Администрация Кировского и Ленинского районов — 1924 шт. — благоустройство пешеходных зон в местах остановочных комплексов;

— ОМОН, Управление Росгвардии — 20 099 — благоустройство собственной территории;

— Детский сад 92 — 2904 шт.;

— Ул. Большая Октябрьская — 1150 шт.;

— ООО «Железобетон» — 1750 шт. — ул. Первомайская между зданиями д.17, 15 А (объекты культурного наследия);

— ООО «Ком-сервис» — фонтан на улице Свободы — 31 991 шт.;

Особенно хочется отметить, что муниципальную плитку выдавали федеральным силовым структурам: Управлению Росгвардии по Ярославской области, Управлению вневедомственной охраны по Ярославской области.

В 2018 году демонтированная плитка выдавалась следующим организациям:

ПАТП-1 — 3846 шт. — благоустройство собственной территории;

ДСУ-1 — 200 шт.;

Риокс — 7692 шт. — ремонт ливневых колодцев;

МКУ «Центр гражданской защиты» — 17 308 шт.;

Яравтодор — 100 шт. — благоустройство Юбилейной площади;

Рыбинская епархия — 11 700 шт. — Храм Михаила Архангела;

На благоустройство вишневого сада в парке Миллениум на данный момент вывезено порядка 9000 штук.

Плитка выдавалась бесплатно, на основании письменных запросов некоммерческих организаций, муниципальных учреждений города и области. Плитка использовалась при проведении ремонтных и строительных работ.

Сейчас на хранении в САХе осталось 247 тысячи 857 штук плитки.