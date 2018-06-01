Симферополь, 1 июня, 2018, 16:48 — ИА Регнум. С 1 июня максимальный тариф на воду на территории Крыма не должен превышать 31,55 рублей за кубометр. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Море. Крым

«Это максимальная планка, которую недопустимо превышать. Надеюсь на благоразумие коллег», — отметил глава РК, напомнив, что с сентября 2017 года предельные максимальные тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения достигали 35 рублей за кубометр.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе правительство Севастополя освободило госпредприятия «Водоканал» и «Севтеплоэнерго» от перечисления в бюджет города части прибыли, оставшейся от уплаты налогов и других обязательных платежей. Решение вызвано большим объёмом работ по постановке на учёт соответствующих объектов недвижимости.