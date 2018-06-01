Псков, 1 июня, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Ещё четыре населённых пункта Псковской области — Печоры, Пушкинские Горы, Бежаницы и Себеж — претендуют на включение в «Серебряное ожерелье России». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом было заявлено на совещании в Санкт-Петербурге под председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой.

Ruslan V. Sushko Псковский кремль

«На сегодняшний день мы работаем над приведением наших объектов туризма в соответствие с критериями для участия в проекте «Серебряное ожерелье России». Города Псков и Изборск уже получили свидетельства участников проекта, в планах — Печоры, Пушкинские Горы, Бежаницы, Себеж. Нужно обратить внимание не только на приведение объектов показа в пристойный вид, но и на всю инфраструктуру», — отметила первый заместитель председателя государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова.

Читайте также: В «Серебряное ожерелье России» включили города, музеи и монастырь

Напомним, 9 февраля 2018 года проекту «Серебряное ожерелье России» был придан национальный статус по аналогии с «Золотым кольцом».

По информации пресс-службы Северо-Западного полпредства, количество реально работающих маршрутов в рамках проекта «Серебряное ожерелье России» уже превысило 500. Организована автономная некоммерческая организация «Серебряное ожерелье», в которую вступили все регионы Северо-Запада.

Читайте также: «Серебряное ожерелье России» попадет в новую ФЦП по туризму