Москва, 1 июня, 2018, 16:35 — ИА Регнум. Основные причины аварий грузовиков в РФ — ошибки водителя, техническое состояние машины, плохое состояние дорог и специфика перевозимого груза. Об этом 1 июня ИА REGNUM заявил директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов, комментируя новость о том, что в РФ рассматривают возможность установки в транспортных средствах, осуществляющих перевозку грузов и пассажиров, так называемых ограничителей скорости.

Александр Латышов ИА Красная Весна Осенняя дорога

«В пути следования контроль за собственными транспортным средством у нас осуществляется посредством GPS-мониторинга, — заметил Миронов. — Для водителей есть норматив по соблюдению скоростного режима. Однако вместе с нашими автомобилями на дорогах России ездят ещё более 3,5 млн грузовых автомобилей. К сожалению, не все из них полностью соблюдают ПДД. Увеличение скорости движения снижает время, необходимое для того, чтобы верно отреагировать на внештатную ситуацию. Наличие груза в кузове сильно увеличивает тормозной путь. Таким образом, искусственное ограничение скорости, которое невозможно будет обойти, станет одним из действенных способов снижения аварийности на дорогах».

Кроме того, по словам эксперта, есть и другие возможности повысить безопасность дорожного движения.

«Могут быть и другие примеры, как в случае с инициативой производителей тягачей, — рассказал он. — Они предложили использовать мочевину вместе с дизельным топливом и снижать мощности двигателя при отсутствии мочевины в баке. Реализация привела не только к улучшению экологии, но и к развитию дополнительных услуг по отключению бака мочевины от двигателя в сервисных центрах».

Напомним, что в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения рассматривается вариант установки ограничителей скорости для транспорта, осуществляющего перевозку грузов или пассажиров. Кроме того, в стратегии большое место уделено вопросам организации дорожного движения. Речь идёт в частности о физическом разделении потоков встречных направлений, а также о сокращении сроков подключения светофоров и освещения. При этом предлагается ввести льготный тариф на оплату электроэнергии для светофоров.