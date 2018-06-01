Иркутск, 1 июня, 2018, 16:29 — ИА Регнум. Момент возгорания в торговом центре «КосмоМОЛЛ» в Иркутске попал на запись камер видеонаблюдения. Видеозапись опубликовала сегодня, 1 июня, пресс-служба Следственного комитета России.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Начало пожара

Ранее сегодня стало известно, что в одном из помещений ТЦ «КосмоМОЛЛ» в Иркутске, где детям демонстрировали некие химические эксперименты, вспыхнул пожар. Судя по кадрам, огонь вспыхнул на лабораторном столе в результате неких манипуляций с веществами. В зале в этот момент был потушен свет. Потом было установлено, что в демонстрируемом опыте использовался жидкий азот, электричество и другие реактивы.

После воспламенения среди детей началась небольшая паника, и они оперативно выскочили из помещения, которое не было заперто. Огонь быстро ослаб, а затем лаборанты смогли быстро справиться с ним. Последние зрители покидали помещение уже в спокойном режиме. Инцидент продлился не более минуты.

Однако дети, сидевшие в первом ряду, получили ожоги. Больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25% Мальчик помещен в палату интенсивной терапии в связи с ожоговым шоком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Задержаны экскурсоводы и технический директор коммерческой организации.