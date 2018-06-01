Чебоксары, 1 июня, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Минфин Чувашии определился с основными направлениями бюджетной политики на предстоящие три года. Соответствующий проект указа главы республики вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно проекту, выделено три основных направления бюджетной политики на 2019−2021 годы. Проведение «взвешенной бюджетной и долговой политики», «формирование реалистичных планов» по доходам и расходам, создание условий для «опережающего социально-экономического развития» республики. Определяющими стали цели, поставленные в послании и новом майском указе президента России Владимира Путина.

«В рамках подготовки республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предполагается реализация мер, ориентированных на дальнейшее преодоление структурных ограничений для развития экономики, в том числе путём стимулирования инвестиций, расширения доступа к современной инфраструктуре и повышения качества институтов развития человеческого капитала. Приоритетное внимание будет уделено повышению уровня жизни граждан, созданию комфортных условий для их проживания», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что приоритетом бюджетной политики будет «неизменность общего уровня налоговой нагрузки на бизнес». Также ставятся задачи повышения эффективности работы с государственным имуществом, которая «должна быть направлена не только на увеличение доходов республиканского бюджета, но и на оптимизацию бюджетных расходов, связанных с содержанием имущества».

«В целях совершенствования учета расходных обязательств требуется дальнейшее развитие системы ведения реестров расходных полномочий Чувашской Республики и муниципальных образований. Нельзя допускать принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными доходными источниками», — подчёркивают в минфине.

Также ставится задача по централизации и интеграции информационных потоков ведения бухгалтерского учета в государственных учреждениях, что позволит «не только повысить качество ведения учета и составления бюджетной отчетности, но и сократить затраты на ведение учета». Результатом «совершенствования межбюджетных отношений» должно стать «укрепление финансовой самостоятельности местных бюджетов».

«Необходимо усилить контроль за качеством формирования и реалистичностью доходов и расходов местных бюджетов, а также за качеством и полнотой выполнения «дорожных карт» по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов», — считают в региональном министерстве финансов.

Согласно документу, муниципалитетам будет рекомендовано принять меры по снижению «уровня дотационности» и росту доходов, не допускать роста дебиторской и кредиторской задолженности, расширять практику общественного участия в управлении муниципальными финансами.

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Напомним, в первоначально принятой редакции в 2018 году прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета Чувашии утверждён в размере 43 013 016,8 тыс. рублей, в 2019 году — 38 639 916,4 тыс. рублей, в 2020 году — 40 033 946,7 тыс. рублей.