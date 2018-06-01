Москва, 1 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. Ограничения скорости для транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, безусловно, должны быть введены, считает заместитель директора операционного управления по спецтранспорту группы компаний AsstrA Олег Гребенько. Об этом он заявил ИА REGNUM 1 июня, комментируя эффективность такой меры, как применение ограничителей скорости для транспорта, осуществляющего перевозку грузов или пассажиров.

Pixabay.com Скорость ограничена

«Ограничения скорости для транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, безусловно, должны быть введены, — сказал Гребенько. — Например, для транспортировки опасных грузов законодательно установлены ограничения скоростного режима. Допустимая максимальная скорость движения при доставке таких грузов — 90 км/ч. Я считаю, что ограничения скоростного режима должны распространяться для всего грузового транспорта, это поможет значительно увеличить безопасность на дорогах».

Напомним, что, согласно разработанному плану мероприятий по реализации Стратегии безопасности дорожного движения, которая предусматривает сокращение жертв ДТП в 3,5 раза к 2024 году, предусмотрена проработка вопроса о применении ограничителей скорости для транспорта, осуществляющего перевозку грузов или пассажиров. Кроме того, не исключено, что в будущем на транспортных средствах появятся так называемые алкозамки, а в качестве доказательств нарушений правил и для привлечения нарушителей к ответственности начнут использовать данные системы «ЭРА-ГЛОНАСС».