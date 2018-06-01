Екатеринбург, 1 июня, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Самый большой доход за 2017 год представил в своей декларации депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Смирнов. Информация об этом размещена на официальном сайте городской думы.

Виктор Дюбрейль. Пятидолларовая купюра. 1981

В сведениях Владимира Смирнова указано, что за 2017 год он заработал 114,2 млн рублей. Таким образом его доход по сравнению с 2016 годом, за который он имел доход в размере 39,5 млн рублей, увеличился в 2,89 раза. Есть и имущественные изменения. Так, вместо двух земельных участков в 2016 году, теперь задекларировано три, а количество квартир за год увеличилось с двух до пяти.

Как сообщало ИА REGNUM, после проверки надзорными органами исполнения антикоррупционного законодательства, прокуратура усмотрела нарушения со стороны Владимира Смирнова. В его декларации за 2016 год были обнаружены расхождения с фактическим положением дел.

Прокуратура внесла представление в гордуму о досрочном лишении полномочий депутата, но его коллеги проголосовали против. А вот Ленинский районный суд, куда обратились с иском надзорные органы, согласился с доводами прокуратуры и обязал депутатов гордумы Екатеринбурга лишить мандата своего коллегу.

Владимир Смирнов обжаловал решение первой инстанции в апелляционном порядке и на данный момент дело рассматривается в Свердловском областном суде.