Ярославль, 1 июня, 2018, 15:59 — ИА Регнум. Инициатива мэрии Ярославля наделить Единую дежурно-диспетчерскую службу обязанностью давать консультации в сфере ритуальных услуг вызывает у частных фирм сомнения в законности этого нововведения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, власти Ярославля объявили о новой услуге: теперь единая городская диспетчерская служба будет не только давать пояснения по поводу аварий и ЧС в сфере ЖКХ, но и консультировать по вопросам похорон.

Из текста официально опубликованного пресс-релиза можно было понять, что направлять граждан будут в муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ» — это служба одного окна, где ярославцы могут бесплатно получить консультацию по захоронению, содержанию места захоронения и муниципальных кладбищ города. Организация несет ответственность за предоставление достоверной информации.

Мэрия считает, что служба позволит бороться с недобросовестностью некоторых похоронных агентов и предоставлять объективную информацию. Между тем частные похоронные агентства опасаются, что городские власти будут злоупотреблять служебным положением и продвигать услуги муниципальной похоронной службы.

«Такая информационная служба нужна, но она не должна противоречить антимонопольному законодательству. Надо, чтобы мэрия не продвигала свою определенную ритуальную службу. Люди будут звонит, узнавать, а в ЕДДС от лица мэрии и чиновников им начнут говорить, что эта служба самая что ни наесть государственная, туда и обращайтесь. Этого же не должно быть?! Это мое мнение, я работаю ритуальным агентом и считаю такое недопустимым», — сказал корреспонденту ИА REGNUM сотрудник похоронного агентства «Альфа-ритуал» Евгений Кондратьев.

Мэрское похоронное ноу-хау вызвало бурный протест и у других частных служб.

«Это катастрофа! Мы представляем, что пользуясь своим административным ресурсом, мэрия проведет откровенное отжимание бизнеса и выживание нас с рынка. Мы планируем принимать любые кардинальные меры — жаловаться в УФАС и другие структуры», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Ярославская похоронная служба» Светлана Новожилова.

В ярославском Управлении антимонопольной службы считают, что в каждом муниципальном образовании, согласно закону о похоронном деле, есть специализированная служба по вопросам похоронного дела, которая наделена особыми полномочиями и ей выделяются бюджетные средства. Ее работа связана с захоронениями тел, невостребованных родственниками, неопознанных трупов и похожими делами, которые не пользуются у частных хозяйствующих субъектов популярностью, но, тем не менее, исполнять для нужд города их нужно.

«Если диспетчерская служба будет говорить о специализированной службе, то в этом нарушения никакого не будет, потому что есть определенный минимум услуг, который специализированная служба обязана оказывать нашим гражданам. Если же она будет рекламировать какие-то иные услуги данной специализированной организации — например, покупку венков, цветов или иных обрядовых принадлежностей, то, конечно, это будет нарушение. Но пока у нас такой информации нет», — говорит врио руководителя регионального УФАС Елена Гудкевич.

Между тем на сайте мэрии в тексте официального пресс-релиза произошли изменения. Упоминание МКУ «Служба городских кладбищ» исчезло.