Ереван, 1 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саргсян с супругой Нуне Саргсян 1 июня, в День защиты прав детей, посетил благотворительную организацию «Орран» и принял участие в организованном там для детей праздничном мероприятии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Газета «Аравот»

Президент поздравил детей с праздником и выразил благодарность основателям (бывший лидер партии «Наследие» Раффи Ованнисян) и сотрудникам организации за их деятельность. Президент с супругой приготовили для детей гамбургеры, выслушали их исполнения и разрезали для них праздничный торт. Кроме воспитанников «Оррана» в мероприятии приняли участие и дети из семей проживающих в Армении представителей национальных меньшинств.

Это не первая встреча Саркисяна с детьми в качестве президента. В мае он в своей резиденции принимал группу воспитанников одного из столичных колледжей. Маленьким гостям президент прежде всего показал свой кабинет, где побеседовал с ними, познакомил со значением и историей символа президентской власти, а также угостил мороженым.