Бишкек, 1 июня, 2018, 15:55 — ИА Регнум. В январе — мае 2018 года налоговой службе Киргизии удалось собрать налогов и платежей на общую сумму 30 млрд 819 млн сомов (28 млрд рублей), перевыполнив план на 1,6%. Об этом сегодня, 1 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Питер Брейгель Младший. Сборщик налогов. 1620-1640

Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2017 года поступление налогов увеличилось на 3 млрд 28,1 млн сомов (более 2,7 млрд рублей) или на 10,9%.

«При этом за май собрано 6 млрд 268,2 млн сомов (около 5,7 млрд рублей) налогов. Выполнение составило 101,1% от плана. По сравнению с маем 2017 года сборы налогов увеличились на 816 млн сомов (около 742 млн рублей) или на 15%», — констатируют в ГНС.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, доходы республиканского бюджета Киргизии по итогам 2017 года превысили 140 млрд сомов (более 127,2 млрд рублей по текущему курсу). Это больше аналогичного показателя 2016 года почти на 15,9 млрд сомов (около 14,4 млрд рублей) или на 12,8%.

При этом налоговая служба обеспечила поступление в казну налогов и платежей в объеме около 57,3 млрд сомов (52 млрд рублей) или 95,1% от запланированного. Для сравнения — по таможенной службе поступления составили около 34,2 млрд 179,9 млн сомов (31 млрд рублей) или 98,4% от плана.