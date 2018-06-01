Саранск, 1 июня, 2018, 15:50 — ИА Регнум. Сотрудники сводного отряда полиции Калужской области спасли двух мужчин, которые не смогли самостоятельно выбраться из квартиры одного из домов Саранска во время пожара, сообщили 1 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Калужские полицейские, отличившиеся на пожаре.

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома в Октябрьском районе Саранска. В это время недалеко от места происшествия осуществлял охрану общественного порядка полицейский патруль, состоящий из сотрудников сводного отряда УМВД России по Калуге.

Услышав крики о помощи, полицейские подбежали к дому и увидели пламя, вырывавшееся из окна второго этажа. Забежав в подъезд и поднявшись по лестнице, стражи порядка стали стучать в дверь квартиры, откуда шел дым.

Дверь открыл молодой человек, который сообщил, что в одной из комнат находится его отец в бессознательном состоянии. Сотрудники полиции вынесли мужчину из задымлённого помещения и передали в руки врачей скорой медицинской помощи.

Общими усилиями полицейских и прибывших пожарных возгорание было ликвидировано. Была организована эвакуация людей, проживающих в других квартирах. Благодаря скоординированным совместным действиям, жертв удалось избежать. По предварительной информации, причиной возникновения пожара стал непотушенный окурок.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные полицейскими во время пожара, руководство УМВД России по Калужской области выйдет с ходатайством перед МВД России об их поощрении.