Прага, 1 июня, 2018, 15:47 — ИА Регнум. 1 июня на стадионе «NV-Арена» был разыгран товарищеский матч между сборными Чехии и Австралии. Противостояние завершилось крупной победой гостей со счетом 4:0.

Tourism Victoria Сборная Австралии по футболу празднует забитый гол

Первый гол забил левый вингер «Герты» Мэтью Лекки на 32-й минуте — 0:1. На 54-й минуте один из лидеров «Урава Ред Даймондс» Эндрю Наббаут удвоил преимущество в счете — 0:2. Через 18 минут Лекки оформил дубль — 0:3. На 80-й минуте правый защитник «Славии» Якуб Югас срезал мяч в свои ворота — 0:4.

Статистика матча (Чехия/Австралия)

Удары 7/10

Удары в створ 5/8

Владение 45%/54%

Фолы 10/8

Составы на матч:

Чехия: Коубек, Калас, Борил, Югас, Барак, Дарида, Гушбауэр, Копиц, Крменчик, Шик.

Австралия: Райан, Бехич, Ридсон, Сэйнсбери, Миллигэн, Лекки, Наббаут, Муй, Луонго, Рогич, Крузе.

Главный арбитр матча: Александер Харкам.

Предупреждения: Янкто — 80.

Голы: Лекки 32 — 0:1, Наббаут 54 — 0:2, Лекки 72 — 0:3, Югас (авг) 80 — 0:4.